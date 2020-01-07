中央科技大學副教授兼航維中心主任蘇盛竹，不但是沈一鳴的空軍官校同學，前年更協助一架黑鷹直升機在蘭嶼發生意外的後續調查。二○一八年二月五日，空勤總隊的黑鷹直升機載運病患從蘭嶼出發，起飛八十一秒就消失在雷達上，二個月後才找到黑盒子。經過數據分析解讀，二○一九年六月完成初步調查，並在九月二十四日發布調查結果為人為疏失，報告指出，飛航組員對事故發生時的環境威脅狀況警覺與管理能力不足、溝通決策能力不夠，且對航機系統瞭解程度也不足，因此未使用適當的模式起飛過程中也未維持安全之爬升姿態及速度，在遭遇亂流時未能即時判讀高度及速度的變化，最後於高度不夠的度狀況下，推機頭提高速度時使用過當的馬力及俯角，造成直升機在還可以操控的狀態下墜海。

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「飛高一點就好了！」蘇盛竹接著多次遺憾的強調。他指出，UH-60M黑鷹直升機的電子導航及其他電子設備都很先進，而且該架直升機的飛行時數只有四百個小時，「是架很新的飛機，飛行員又是資深駕駛員。」蘇盛竹不解失事前，黑鷹直升機為什麼會在山谷間，以二、三千呎的高度飛行。

曾在「美國聯邦航空總署」（FAA）任職十多年的退休航太工程師曾先生則指出，直升機最常發生的故障是空氣壓縮器停止運轉，原因不外是鳥擊、速度過慢或天候不佳，導致吸入的空氣不足。這個說法，也頗符合楊姓目擊者的描述，「直升機正在盤旋時，烏雲突然之間湧上來。」

因此，有人大膽研判，駕駛員可能正在搜尋什麼，不慎進入烏雲區，由於裡面都是水氣、很少空氣，導致引擎吸入空氣不夠、燃燒不完全，最後空氣壓縮器停止運轉或輸出馬力不足而墜毀。特別是直升機在垂直上升時，必須加到最大馬力，卻極可能超過引擎最大負荷。

專家指出，UH-60M黑鷹直升機的電子導航及其他電子設備都很先進。（圖／趙世勳攝）

(中時電子報)