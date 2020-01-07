陳杰扮成財神爺發送喜糖，現場大小朋友蜂擁而上。（陳杰團隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

最後開園的假日，園區裡仍有豐富的活動，團隊成員也在台上跟著唱唱跳跳。（陳杰團隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

公益性質的杰士尼樂園，共募集上萬張發票轉捐，彰化家扶中心辦事員林滿麗（右四）代表受贈。（陳杰團隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員温芝樺和小朋友們一起DIY，體驗滿滿年味的春聯窗花吊飾製作。（陳杰團隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國總工會理事長陳杰去年10月26日打造夢幻杰士尼樂園，為許多孩童圓夢，5日是最後開園日，小巧園區舉辦熱鬧滾滾的年貨大街闖關趣，活動安排益智闖關、傳統遊戲，聖誕打卡牆和具有中式傳統年味的舞龍舞獅，以滿滿歡樂即將取代閉園的不捨。

陳杰去年宣布參選立委期間，將競選總部改造成夢幻杰士尼樂園，另類選戰大大減輕選戰緊繃氛圍，雖然最後宣布退選、未實際登記參選，陳杰化身彰化微笑阿伯「杰哥」，樂園天天營運迎接大小朋友，每逢周末假日更率團隊在樂園裡與大小朋友同樂。

除了募集發票做公益，也開放假日市集促進經濟，開園100多天以來，吸引近萬人次入園，也募集到近萬張發票，其中捐給彰化家扶中心的5000張發票，共對中了6800元獎金。

接近農曆春節，園區裡遊樂設施的音樂都換成年節歌曲，陳杰扮成財神爺現身發送喜糖，祝福大家鼠年行大運，民眾蜂擁而上，成為中場活動高潮；從服務處門口走向中央舞台區，短短一段路，走了十多分鐘，最後更在孩童的不捨中，一同上台大合照留念；家長與孩子人手一盞電子蠟燭，用小小燭光、感恩迎新年，氣氛溫馨。

陳杰感性表示，開園的一百多個日子製造了許多歡樂、和家庭溫馨互動，即使在閉園的這天，很高興仍有這麼多人踴躍入園遊玩。感謝大家對杰士尼樂園的喜愛，杰士尼是一個象徵性的兒童樂園，不僅是小時候的夢想，也希望彰化縣政府未來能積極招商，籌措場地提供一個適合親子居家戶外活動的夢想樂園，讓彰化縣的親子間可以有更健康的活動場所，讓彰化有更宜居的生活品質。

縣議員温芝樺說，很開心與大家在杰士尼相遇，每個禮拜都設計親子活動，大家開心玩在一起，更感謝杰士尼全體的工作人員，不論颳風日曬，都敬業盡力給孩子最好的服務。

市民代表黃稜茹指出，雖然杰哥最後並未登記參選，但杰士尼的設立讓她了解，服務鄉親，就是一心想著如何讓民眾的需求被滿足；強調杰有力團隊在地方經營30多年、經驗豐富，未來會用嚴謹積極的態度，盡可能達到民眾理性的需求，讓彰化縣的社會福利及公共建設更加完善。

(中時 )