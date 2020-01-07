台中市長盧秀燕（中）大力行銷廣橢圓形的筆干柿，稱讚是「潭子烏魚子」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕率市政團隊移師潭子舉辦市政會議，並「接地氣」聽取當地里長建言。（王文吉攝）

台中潭子利用冬季稻作休耕期，輪種馬鈴薯。（王文吉攝）

潭子盛產柑橘，種類多樣。（王文吉攝）

台中市政府7日移師潭子舉辦市政會議，市長盧秀燕特別行銷當地的農特產，並預告市警局將於3月5日搬遷至潭子，未來台中市最重要的治安中心就在潭子，成為好厝邊，相信政府重要機關陸續進駐，潭子未來發展更順利。

盧秀燕大力行銷潭子的稻米、綠竹筍、馬鈴薯、砂糖橘等農特產，並稱讚廣橢圓形的筆干柿是「潭子烏魚子」。經濟發展局長張？源專案報告台中經濟發展成果與展望，並說明整體經濟分析、市長上任後的招商成果及未來展望。

潭子區長林國聲接著進行「樂活潭子」簡報，說明區務推動情形及重大建設，他指出，日前動工的聚興產業園區將吸引40億元投資，創造近千人就業機會。林國聲並推薦潭雅神綠園道、旱溪自行車道，新田步道最高點旁的聚興山也被列入台灣小百岳，有潭子三寶之稱。

盧秀燕表示，經濟部統計去年280家外商來台投資，有4分之1進到台中市，招商引資交出亮麗成績單。日本五十鈴汽車株式會社（Isuzu）昨簽訂投資意向書，將在台中籌設環保商用電動車生產基地，投資金額可望破百億元。

盧秀燕提到，自己競選時曾到潭子拜訪市議員賴朝國，得知頭家國小大門面前道路不寬，常造成壅塞回堵，第一份公文就是批核該校正後方新闢道路。盧秀燕也預告，台中市警察局3月5日將搬到潭子，台中市治安中心及重要機關陸續進駐，讓潭子未來發展更順利。

(中時 )