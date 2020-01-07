中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 11:142020/01/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中影遭黨產會認定是以不相當對價轉讓而脫產國民黨，是其附隨組織，中影聲請停止執行，台北高等行政法院認為，將黨產會的認定導致中影有難於回復的急迫損害，而有給予暫時保護的必要，裁定准許停止執行。可抗告。 (中時 ) #中影 #黨產 #執行 #裁定 #法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 批民進黨用NCC控制媒體 法官認沒違法 01:212020/01/03 政治要聞 民眾指蔡領百人帶貓看醫生 士院裁定不罰 01:212020/01/03 政治要聞 《電腦設備》判賠惠普案，廣明聲明「在事實上並無所本」 17:052020/01/05 財經 惠普提反托拉斯訴訟案 遭美法院判賠 廣明：將上訴 04:102020/01/06 產業．科技 元寧 執行能源局供氫計畫 04:102020/01/06 產業特刊 《店頭市場》108年上櫃公司執行買回庫藏股56件 07:442020/01/06 財經 永和分屍案 法院裁定3外籍嫌繼續羈押 11:102020/01/06 社會 《電腦設備》賠償金變3倍，廣明鐵青、廣達腿軟 11:422020/01/06 財經 中市空品橘色提醒 21家廠商減排降載 16:172020/01/06 生活 社會熱門新聞 【奪命30秒1】還原黑鷹墜機內幕 「飛高一點就好了」 - 社會 黑鷹失事前發生何事？5生還者這樣說 - 社會 中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 - 社會 非作戰亡 沈一鳴恐難入圓山忠烈祠 - 社會 【奪命30秒2】轉彎遇濃霧脫離失敗 「直接栽下去」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。