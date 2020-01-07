中影遭黨產會認定是以不相當對價轉讓而脫產國民黨，是其附隨組織，中影聲請停止執行，台北高等行政法院認為，將黨產會的認定導致中影有難於回復的急迫損害，而有給予暫時保護的必要，裁定准許停止執行。可抗告。

(中時 )