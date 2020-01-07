特斯拉內部人士透露，7日下午，特斯拉創始人馬斯克將出席特斯拉中國製造Model 3向社會用戶的首次交付儀式，屆時特斯拉還將啟動Model Y項目，並正式宣布開啟國產Model Y的預訂。

2019年1月7日，上海超級工廠正式破土動工，當日馬斯克親自赴上海見證，並提前宣布上海超級工廠將生產Model 3標準續航升級版和新車型Model Y。2019年12月30日，特斯拉向15名內部員工交付首批中國製造Model 3，標誌著上海超級工廠正式竣工並進入量產爬坡階段。

目前中國製造Model 3的國產化率只有30％，安信證券預測，美國工廠標準版Model 3的單車成本在人民幣（下同）23萬元左右，隨著國產化率的提升，預計中國製造Model 3的成本可降低10％～15％。

Model Y是特斯拉的第五款車型，在2019年3月中旬已正式發布，起售價為3.9萬美元。由於Model Y將基於Model 3 平台研發，這將大幅降低特斯拉的研發投入支出。

在2019年第三季財報中，特斯拉透露Model Y的生產線安裝進度比預期快，位於加州的弗里蒙特工廠將試產工作提前至2020年夏天，比原定計劃提早一季。馬斯克也預計，Model Y有望在2020年年中實現量產，產量大約為每週1,000輛。

(工商 )