中美貿易協議仍有變數？環球時報英文版發表題為「中美不應該急於達成第一階段協議」，指何時簽署尚不確定，目前仍要一心一意就文本細節作最後修訂。美國總統川普此前曾稱，中美將於本月15日簽署這份協議。

人民日報社旗下環球時報英文版發表的這篇評論，英文題為「China, US shouldn’t rush phase one deal」，直指中美不應該急著達成第一階段協議，快速簽署不是本質，重點應是協議的實際內容及其實施。

美伊衝突 增添複雜因素。報導援引分析人士說，中美何時簽署第一階段貿易協議，尚存有不確定，因需要確定最終細節，並且在美伊衝突升級的情況下出現了複雜的因素。

報導引述前中國高級貿易官員He Weiwen表示，「美國官員熱衷於單方面發布有關第一階段貿易協定的信息，包括簽署日期和文字，而且一些媒體也傾向關注投機活動，但在中國確認之前、沒有最終決定」。

評論強調，從中美雙方官方聲明中的差異來看，顯然還有一些最終細節需要解決。例如，美國官員單方面披露了訊息，例如中國在美國購買產品的數量以及簽字儀式的日期和地點。但中國官員尚未公開確認任何這些信息。

評論稱，美國畢竟曾在之前在貿易談判中反悔。但環球時報強調，這並不是說第一階段協議處於危險之中，只是由於其重要性，中美要一心一意地集中精力對協議進行最後修改，並確保達成協議。「交易將得到很好的執行」。

外媒5日曾報導，中國代表團將由中國國務院副總理劉鶴牽頭，該團隊計劃於1月13日前往華盛頓，1月16日回國。據報導，中方代表團原本計劃1月初出發，但川普發推特稱將於1月15日在白宮與中國簽署第一階段協議後，中國代表團改變計劃。

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