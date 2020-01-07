櫃買市場興櫃掛牌熱絡，繼1月2日冠亞生技（6758）上興櫃後，平和環保（6771）、華懋科技（5292）兩家公司都在今（7）日掛牌興櫃買賣；平和環保掛牌價75元，主辦券商福邦證券，華懋公司掛牌價27元，主辦券商台新證券。

平和環保公司7日成立於民國95年8月間，主要經營業務是廢污水代處理，產業別是其他業。107年營收5億3,797萬元，稅後盈餘8,371萬元，EPS為3.94元；自結108年前11月營收4億6,918萬元，稅後盈餘1億3,079萬元，EPS為4.71元。

華懋科技成立於民國78年9月間，主要經營業務是VOC設備工程、工業用除濕機、VOC設備維修保養等，產業別是其他業。107年營收12億3,006萬元，稅後盈餘5,232萬元，EPS為3.11元；自結108年前11月營收9億3,622萬元，稅後盈餘5,718萬元，EPS為2.13元。

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