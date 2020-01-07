陸股今年多重利多，統一強漢基金經理人林鴻益表示，中國證監會持續開放金融管制，MSCI等國際指數公司計畫分階段提升A股權重，外資長期流入趨勢會日益強勁，同時，人行一開年就如預期宣布降準，在中國基本面改善與房市遭政策抑制後，內資也回流股市，再加上A股估值對比全球股市仍屬偏低，多頭行情才剛啟動。

林鴻益進一步指出，中國股民信心回溫，去年12月A股由內資主導行情，走出一段上漲趨勢，類股輪動劇烈，前三季漲幅大的類股逐漸由低估值與周期性類股接棒演出，預期春季將走一波躁動行情，同時也指出新的選股方向，在美元弱勢下，去年沒表現的原物料類股今年上半年將有一波補漲行情，電動車、5G、AI與物聯網則是長線投資題材。

外資流入陸股效應持續擴大，根據萬得資訊統計，2019年全年北向資金凈流入人民幣3,517億元，創年度凈流入歷史新高，其中，滬股通凈流入人民幣1,566億元、深股通凈流入人民幣1,951億元，以科技新創為主的深圳版塊更具吸引力。在資金推動下，上海綜合指數全年上漲22％，是近5年最佳，深圳成份股指數上漲44％，創近十年來最大年度漲幅，在全球股市排名居前。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，美中預定1月中簽署第一階段貿易協議，雙方以談代打，A股外部系統風險解除，科技業重回成長軌道，本土資金也將陸續歸隊，預估上證綜合指數今年可望以3,050點為底部，全年漲幅估計有20～30％的空間。

至於短線需留意風險，陳朝政指出，A股經歷去年漲幅後，第1季留意將有大批新股解禁的售股潮，以及農曆年後可能出現的獲利回吐賣壓，不過，基於全年多頭行情展望，逢回可視為進場承接機會，今年個股表現預期走向分化，選股上需更著重在具有核心價值與產業競爭力的龍頭股，長線看好族群包括醫療服務、5G、半導體、大型工業機械、雲計算。

國內投信發行的大中華股票基金績效也跟著水漲船高，據統計，35檔基金平均報酬率35.13％，績效前三名就有兩檔是統一投信發行，分別為第一的統一強漢基金年報酬率56.12％及統一大龍騰中國基金年報酬率50.88％。統一強漢基金布局採取中港台分散、科技與傳產並重的均衡布局，統一大龍騰中國基金則是重押A股達8成且偏重科技股，基金投資策略不同，選股操作得宜同樣締造好成績。

(工商 )