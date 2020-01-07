三重建大學遭批「呼口號」 余天：盡力爭取 11:032020/01/07 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余天提三重建大學遭批「呼口號」，余天：盡力爭取。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 余天政見提出要將三重商工改成科技大學引發爭議，被對手李旻蔚拿出數據表示，「不太可能，政見不該只是呼口號」，民進黨主席卓榮泰7日為余天助選，余天受訪重申，盡力爭取在三重建大學。 余天回應，三重商工要升大學需要一步一步照程序來，我們盡力去爭取，這是必須要走的過程，我們最希望到最後能夠得到職業大學像科技大學這樣，我們一定要向這方面努力的。 是否會在選前開除市議員李余典黨籍？卓榮泰保守回應，對於黨員的任何行為有觸犯黨紀一定會懲處，不是在哪個時間點處理，未來的事未來再說。 (中時 ) #大學 #余天 #三重 #我們 #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 中原大學 辦學雙冠王 04:102020/01/03 證券．權證 電視政見會 余天坦承當年對三重沒建設 04:102020/01/03 地方新聞 櫃買1/8上櫃審議會 將審議東典光電上櫃案 16:012020/01/03 財經 蔡衍明基金會苗栗送愛 聯大學生探訪獨老 18:312020/01/03 生活 北京科技大學為大學新生找導師 學業不及格率降低 20:472020/01/04 兩岸 工商社論》先回歸技職，再走向國際─論我國高教政策之迷思 04:092020/01/05 財經要聞 質疑理財有如天助 李旻蔚酸：教一下年輕人 13:172020/01/06 政治 余天認對三重無建設怪藍營 柯文哲：懶惰牽拖 14:272020/01/06 政治 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 柯轟偷懶牽拖 卓榮泰護航：余天一生精華都在三重 10:472020/01/07 政治 政治熱門新聞 總統大選章魚哥？這現象讓網驚覺可能的結局 - 政治 恐怖！胡幼偉：民進黨將露出凶狠面目 - 政治 韓國瑜辯論會都在罵蔡英文？羅智強突破盲點！ - 政治 又在黑韓？網友狂列30點嗆：挺蔡英文的人才奇怪！ - 政治 民進黨基層翻盤？唐湘龍：韓將勝選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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