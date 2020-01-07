余天政見提出要將三重商工改成科技大學引發爭議，被對手李旻蔚拿出數據表示，「不太可能，政見不該只是呼口號」，民進黨主席卓榮泰7日為余天助選，余天受訪重申，盡力爭取在三重建大學。

余天回應，三重商工要升大學需要一步一步照程序來，我們盡力去爭取，這是必須要走的過程，我們最希望到最後能夠得到職業大學像科技大學這樣，我們一定要向這方面努力的。

是否會在選前開除市議員李余典黨籍？卓榮泰保守回應，對於黨員的任何行為有觸犯黨紀一定會懲處，不是在哪個時間點處理，未來的事未來再說。

(中時 )