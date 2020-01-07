嘉義縣長翁章梁（右）陪同蔡英文（左）繞行水上鄉。（張毓翎攝）

蔡英文隨後在嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘、嘉義縣長翁章梁的陪同下繞行水上鄉。（張毓翎攝）

民進黨總統候選人蔡英文全台車隊大掃街，7日上午到達嘉義縣水上鄉，並舉行「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會。蔡英文致詞時呼籲年輕朋友，記得1月要回家2次，一次為了「國家」，一次為了「和家人團圓」，在選戰最後階段，凝聚所有力量，讓台灣人聽到他們的聲音。

蔡英文說，剛才仔細地聽這幾位海外回台年輕朋友的話，雖然他們身在國外，但都非常關注這次選舉，從他們話語中，在這次選舉過程中，所討論的議題有用心思考過，他們用盡千山萬水返台，準備參與這次投票。

蔡英文呼籲所有的年輕朋友，這是一場很關鍵的選舉，台灣在這次選舉做的任何決定，將會影響到國家未來的發展，年輕人真的不能缺席，這次選戰是為台灣未來而戰、年輕人而戰，台灣未來是屬於年輕人的，希望所有年輕人都要站出來投票。

蔡英文呼籲，海外年輕朋友趕快回到家裡投票，在地的年輕人也要在這個月回家投票2次，一次回家為了國家，投下對未來的願景、想像，及保衛國家的決心，另一次是春節回家，跟家人團圓，記得這次要回家2次。

蔡英文隨後在嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘、嘉義縣長翁章梁的陪同下繞行水上鄉，車隊於上午10點從蔡易餘水上後援會出發，早就守候在路口迎接蔡英文的支持者，不斷高喊「凍蒜！」，現場氣氛熱烈。

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(中時 )