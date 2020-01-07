中職新球團樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）今（7）日舉行今年球季春訓的開訓典禮，球團公布已經談薪成功的球員名單，猿隊中心打線陳俊秀獲得2年複數合約並且大幅加薪，今、明年月薪分別是72萬元、80萬元。

陳俊秀今年月薪72萬元僅次於林弘育的75萬元，明年陳俊秀與林泓育皆為80萬元，兩人是猿隊第4、5棒的重要攻擊人物。樂天桃猿的球員談薪已經談妥8成5左右，桃猿領隊劉玠廷指出，今年猿隊整體的薪資增幅超過10％。

陳俊秀近幾年的表現十分穩定，去年又是年度MVP的熱門人選，給予高薪是合適的決定；而且陳俊秀前幾年都1年1簽，這次是很好的複數年合約機會，適時反映他的身價。

猿隊野手林立獲有3年複數合約，劉玠廷表示，林立是主戰球員，在球季中辛苦作戰時出來扛責任，所以今年月薪從14.5萬元躍升為29萬元，明、後年月薪為35、40萬元；猿隊的「中繼王」投手黃子鵬也有2年複數約，今年加薪7萬元為25萬元、明年月薪30萬元。

去年季中投手王溢正已延長3年合約，因此今、明年月薪52萬元，明年月薪55萬元；目前桃猿隊領有複數合約的球員增至8人，分別為王溢正、王躍霖、黃子鵬、陳俊秀、林立、朱育賢、藍寅倫與林泓育。

猿隊野手余德龍加薪2萬元為21萬元、詹智堯減薪2萬元為20萬元、林智平減薪3萬元為20萬元；投手翁瑋均月薪從6萬元增至11萬元，投手群增幅最高；林逸翔與黃偉晟維持9萬元與13.5萬元、蘇俊羽與林樺慶、林國裕皆減薪2萬元。

(中時 )