資料解決方案供應商希捷科技於 CES 2020 宣布推出模組化儲存解決方案，可加以管理急遽成長的企業、雲端與邊緣資料。希捷的 Lyve Drive 行動系統是一款簡單、安全且有效率的資料管理解決方案產品組合，旨在推動資料領域的發展。

在工業 4.0 ── IT領域第四波產業革新浪潮的帶動下，連網家庭、連網城市、AI 工廠、自駕車以及媒體娛樂內容，將帶來爆炸性的資料成長；根據希捷贊助的 IDC 研究報告指出，全球資料領域預計會從 2019 年的 41ZB 成長至 2025 年的 175ZB，且有將近 30% 的資料需要被即時處理。而希捷的 Lyve Drive 系統能夠使這些資料在企業、雲端和邊緣之間，以有效率且符合經濟效益的方式移動。

希捷全球行銷副總裁 Jeff Fochtman 表示：「資料能夠為那些將其有效利用、活用的人帶來極大的效益。然而，現今的資料管理工具過於昂貴、效率不彰，因此企業無法善加運用資料的完整價值。希捷希望提供整合一致的資料使用體驗，而Lyve Drive 就是朝向這個目標邁出的第一步，可讓資料所具備的可能性轉化為全球各大產業的實質成長。」

希捷的 Lyve Drive 行動系統集結了多種模組化儲存解決方案，以因應在端點、邊緣及核心之間大量移動資料的需求，有助於企業提升工作效率、蓬勃發展。於 CES 期間，希捷將會展出這款革命性的系統，並介紹本系列多種關鍵的產品概念，包括：(1)高容量、高效能的 1TB CFexpress 記憶卡及可攜式讀卡機，可擷取來自端點的資料。(2)Lyve Drive Shuttle：一款自動化資料儲存及傳輸解決方案，可從直接附加 (direct-attached)、網路連接 (network-attached) 及其他類型的外接式儲存裝置輕鬆接收資料。根據 HDD 或 SSD 的配置差異，最高容量可達 16TB，且無需透過 PC，便能直接在電子墨水觸控螢幕上複製檔案。(3)Lyve Drive行動陣列：密封式的高效能 6 機槽陣列，經過強化處理、方便傳輸。於 CES 展出的行動陣列，會配備 6 台希捷的 18TB Exos HAMR（熱輔助磁記錄）硬碟，總容量高達 108TB。(4)Lyve Drive模組化陣列：高效能的 4 機槽陣列，採取彈性的配置方式，企業可配合個別工作流程的需求，建構出量身打造的配置。於 CES 展出的高容量模組化陣列，配備希捷的 Exos 2X14 企業級硬碟，該硬碟是首款整合希捷劃世代MACH.2雙磁頭驅動臂技術的硬碟。(5)Lyve Drive 機架式接收器：高效能的資料中心專用 4U 機架式接收集線器 (rackmount ingestion hub)，具備極高的資料傳輸速度，可接收兩台 Lyve Drive 陣列的資料，無需經由纜線，就能直接傳輸至資料中心架構。

(中時電子報)