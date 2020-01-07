賭盤組頭幾全新保時捷拍賣340萬元

雲林地檢署拍賣從賭盤組頭那裡查扣的保時捷名車，有60人登記領牌競標。（許素惠攝）

雲林地檢署檢察官朱啟仁（右）擔任拍賣官。（許素惠攝）

洪先生（中）替人代標，以340萬元得標。（許素惠攝）

雲林檢警查扣土庫鎮張姓選舉賭盤組頭幾乎全新、價值369萬元的保時捷進口名車，上午以340萬元拍賣出去，比底標高出90萬元，由洪姓男子得標，他覺得沒有撿到便宜，因為比預期出價高。雲林地檢署對拍出的金額很滿意，為國庫挹注大筆基金。

雲林檢警去年12月底連續多日在土庫、麥寮、古坑及台西等地查獲總統賭盤，其中，在土庫張姓組頭家中搜出現金60萬元等證物，並查扣張以不法所得剛買的價值369萬元進口保時捷休旅車。

警方指出，張姓主嫌經營運動彩簽賭長達2年多，獲利約400餘萬元，花了369萬元買車，去年12月24日前往台中把新買的保時捷休旅車開回家，一下車就被逮。

警方查勘，發現只跑了114公里，拍賣消息傳出，立即引起各方關注，上午共有60人登記領牌，準備把這輛備配周全，車牌「7777」幸運的高級車標回去。

雲地檢派出資深的檢察官朱啟仁擔任拍賣官，口若懸河的他，以幽默詼諧的方式將現場氣氛炒熱，250萬元起標，不到5分鐘就破了300萬元大關，大家競標激烈。

正當買家考慮加價空檔，朱啟仁還不忘置入行銷進行反賄選宣導，告訴大家檢舉賄選獎金最高是1500萬元，可以買6輛保時捷，最少也有50萬元，他手上偵辦的賄選案件，就已經發出去好幾百萬元檢舉獎金，這周六就要投票，這幾天是買票的黃金時期，大家如果接到賄選，請馬上提出檢舉賺獎金買名車。

最後由洪先生以340萬元得標，他說是幫人代標，原本預期標300萬元，不料高出這麼多，感覺沒撿到便宜。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，一般都認為新車一落地就打9折，因為該車行駛公里數114公里，所以原訂若能拍到300萬元出頭就可以，結果拍出340萬元，是近5年來拍賣所得最高的，為國庫挹注更多基金，非常感謝朱啟仁的賣力推薦及鼓勵買家。

(中時 )