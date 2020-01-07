黑鷹直升機慘痛空難，即便黑盒子已初步解讀完成，但事故真相未對外界公開、詳述前，仍眾說紛紜。回顧事發當天救災過程，仍無可避免出現了回報紊亂的狀況，軍方甚至懷疑新北市救難單位搶快回傳訊息，害他們的長官遭總統責難，因此還下令懲處基層官兵亂說話，並嚴拒新北市消防人員進入災區救援。

CTWANT 一周一砲》還原奪命30秒 揭黑鷹墜機內幕

事實上，早在事發當天上午9點多，新聞已沸沸揚揚報導黑鷹迫降事件，一度傳出「全員獲救」的好消息，但軍方始終不願證實，直到下午，當救難人員抵達事故現場時，才確認機上包含沈一鳴在內共8人不幸罹難。

而搜救過程中，救難隊本由國軍及新北巿、宜蘭縣消防局組成，但即將抵達事故地點時，新北消防局不知何故突被軍方阻止，要求他們不必再參與。下午2點左右，新北消防局只得在LINE群組貼出訊息：「有關烏來案，已由宜蘭縣接觸到現場，相關搜救資訊，請詢問宜蘭縣消防局或國防部，本局不再提供資訊及受訪說明。」言詞間似乎頗感無奈。

新北消防局被阻擋參與救難後，在LINE群組上表示無法再提供資訊給媒體。（圖／翻攝畫面）

晚間8點左右，待急救與後送作業暫歇，幾名軍方人員在宜蘭「渭水之丘」登山口的前進指揮所閒聊，開始抱怨起來，「我搞不懂他們（指新北消防隊）幹嘛跟侯友宜報告耶，還說人都平安，害長官被總統罵，我們跟著倒楣，現在還搞到要寫報告、要被記申誡是怎樣？」言談中對新北市府相當不爽。

國軍、宜蘭縣消防局都參與到救難，唯獨新北市消防局抵達現場前夕，被排除在外。（圖／鄭清元攝)

侯友宜在事發翌日也對外澄清表示，「消息全是軍方提供，我們才跟媒體來做報告。只是轉述軍方給的暫時消息，但我有強調一切要以軍方發布為主。」

(中時電子報)