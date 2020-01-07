IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠ABF載板需求持續暢旺，2019年12月及第四季營收同步「雙升」，分創5年2個月、5年新高，全年營收亦同步站上近5年高點，預期可望終止連3年虧損轉盈，今年上半年營收表現亦可望明顯優於去年同期。

南電去年10月底股價觸及58.4元的7年半高點，隨後一路震盪拉回，昨（6）日股價下探44.5元，2個半月修正幅度達23.8％。今日股價止跌回升、開高後穩揚逾2％，最高上漲3.03％至45.9元，表現明顯優於大盤。

南電2019年12月自結合併營收30.13億元，月增7.72％、年增達27.08％，創2014年10月以來5年2個月高點，帶動第四季合併營收87.75億元，季增4.1％、年增13.19％，登上5年高點。累計全年合併營收310.93億元，年增7.84％，亦創近5年高點。

南電先前法說時指出，公司2017年底開始布局5G網通等高值化產品，效益隨著需求增加逐步顯現。在系統級封裝（SiP）載板需求符合預期，且5G網通、人工智慧（AI）及高效運算（HPC）銷售顯著增加下，去年營收逐季成長，且產品組合改善亦帶動營運績效好轉。

由於5G基礎建設需求續增，帶動高層數大尺寸IC載板等高值化產品訂單續旺，南電發言人呂連瑞先前預期，南電去年第四季營收將站上全年高點。配合產品組合持續改善、生產良率穩定提升，營運可望維持獲利，帶動全年營業利益由負轉正、終止連3年虧損。

展望後市，呂連瑞指出，南電將持續拓展5G網通設備、SiP載板、高密度連接板（HDI）及AI/HPC等高值化產品。其中，今年5G網通、SiP、AI/HPC載板需求預期可望續增，並因應HDI採用滲透率增加帶動市場需求，將逐步提高HDI產品比重及產能。

呂連瑞預期，5G網通基礎建設、AI/HPC等需求，可望帶動今年大尺寸高層數的ABF載板產品需求續增，異質整合封裝技術發展趨勢亦將帶動SiP載板需求穩定提升。而5G手機需求預計今年顯現，亦可望帶動BT載板需求增加。

由於市場需求增加，南電預期今年上半年營收可望明顯優於去年同期，並持續追求獲利成長。因應市場前景及需求增加，今年昆山廠可望開出載板及HDI新產能，資本支出預計較去年約35～40億元倍增，同時持續優畫製程、提升良率，開源節流並進追求獲利成長。

(時報資訊)