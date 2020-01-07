廣運集團去年12月營收繳出亮麗成績，廣運(6125)12月單月營收4.35億元，月增37%，年增11%；太極能(4934)12月單月營收2.14億元，月增44%，年增為4.58%。廣運前3季合併營收33.3億元，稅後純益16億元，EPS 6.51元創歷史新高，每股淨值19.42元，11月8日執行完畢今年第2次庫藏股2000張，買回均價15.56元/股。太極前3季合併營收17.9億，稅後純損0.88億元，EPS-0.25元，為太陽能同業虧幅最小。

廣運今年亮點「高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備」,目前已成功陸續出貨，並有大型客戶進行產品認證中。太極於去年12月9日減資變更登記完成，變更前股本35.65億，每股淨值6.21元；變更後股本20億，每股淨值提高為11.07元。減資前舊股票最後交易日為2020年1月8日，股票停止在市場買賣自2020年1月9日~17日止，換發後新股預計為2020年1月20日上市買賣。

廣運即將邁向第45年，深根厚植智慧自動化物流設備領域，從紡織、石化、輪胎、品冷鏈、民生百貨、智慧玻璃、LCD面板、太陽能、半導體領域都有廣運的自動化設備實績。公共工程方面有桃園國際機場的T1、T2及即將興建的T3行李輸送系統、台北捷運自動門系統等。

因應智慧工廠新型態，結合物聯網、大數據應用趨勢，廣運同步協助客戶量身個別開發生產戰情資訊中心，及時掌握設備運作及巨量資料分析，大幅提高製造競爭力。

廣運目前也積極各類專用機及零組件，包括自有的AGV(無人搬運車) 從輕載至承載超荷重65噸各類型皆有，並結合各知名品牌機器人廣泛應用，並成功開發量產具高度品質優勢動力滾筒，大幅降低製造成本。

(時報資訊)