國巨(2327)公布去年12月營收，呈現月減、年減，且去年第4季合併營收亦是季減年減，加上國巨董事會通過擬辦理現金增資8000萬股參與發行全球存託憑證(GDR)，國巨股本將因此膨脹18.65%，法人擔心將進而稀釋國巨今年及明年每股盈餘，今天在賣壓出籠下，國巨盤中股價跌停，近期強勢的被動元件個股幾乎全面走弱。

受到工作天數因年度庫存盤點減少、歐美客戶因聖誕及新年假期而減緩拉貨等因素影響，國巨2019年12月合併營收為32.6億元，月減7.4%，較2018年同月減少28.1%，累計2019年第4季合併營收為100.03億元，較上季減少3%，並較2018年同期減少38.4%，2019年全年合併營收為412.86億元，較2018年同期減少46.5%。

國巨於去年11月12日宣布擬以16.4億美元(約新台幣500億元)現金收購美商基美(KEMET)所有普通股，當時國巨表示，公司在花旗銀行有11億美元的承諾貸款，且截至10月30日為止在手現金約新台幣290億元，現金充沛無虞。

不過，國巨1月6日董事會仍決議辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行額度將不超過8000萬股，預計國巨資本額將增加至50.9億元，股本膨脹約18.65%，隨著股本的膨脹，法人恐須重新評估國巨今年及明年每股盈餘。

在市場賣壓出籠下，國巨今天盤中股價跌停，同集團的奇力新(2456)、凱美(2375)、近期飆漲的華新科(2492)、大毅(2478)、禾伸堂(3026)、光頡(3624)同步重挫，盤中股價平均跌幅達7%到9%。

(時報資訊)