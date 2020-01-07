加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院20日將再次就加拿大應美國要求拘捕中國華為公司高管孟晚舟案舉行聽證會。加通社6日報導指出，加國法律專家呼籲司法部長終結該案。

報導稱，孟晚舟的被捕已導致中加關係破碎一年多，許多觀察人士正急切尋找解決方案。1月20日的聽證會將聚焦雙重犯罪問題，即美國對孟晚舟的犯罪指控在加拿大是否也是一種犯罪。若法官裁定對孟的指控達不到定罪標準，那麼她將能自由離開加拿大。孟的法律團隊表示，該案件的本質是美國對伊朗的制裁，而加拿大並未對伊朗實施制裁。

加通社指出，一些人希望加拿大司法部部長拉梅蒂介入。加拿大引渡律師鮑廷表示，拉梅蒂擁有在任何時間終止案件法律程序的法定權力，法院必須服從他的任何決定。報導稱，目前尚不清楚，若拒絕美國的引渡要求將對美加這兩個密切盟友之間的關係意味著什麼。但引渡法專家鮑廷一直認為，終結孟晚舟案件將不會帶來太大影響。他說，「北美正在發生許多荒唐事，而且基本上都在美加兩國之間，該案件在這種亂局中不知所終。」

加拿大司法部則在一份聲明中表示，該部部長並未做出任何與引渡有關的決定，除非法官委託其做決定，只有到那時，司法部長才會決定是否將孟交給請求引渡的國家（美國），這才符合加拿大的司法體系獨立性。

大不列顛哥倫比亞大學政治學教授、亞洲問題專家肖逸夫（Yves Tiberghien）表示，加司法部長能依法在任何時候暫停司法程序，但在現實中並未使用該權力，現在這麼做在政治上充滿風險。

(工商 )