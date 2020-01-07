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十大必入手開運好物，開運內衣、轉運印章、鼠年生肖應景迎好運！Yahoo奇摩拍賣事業部總監莊佳惠表示：「農曆春節將至，消費者忙採購，平台觀察女裝、居家、美食三大品類成長動能強勁。民眾迎新年穿新衣求好運，帶動服飾業績較平日成長超過3成，也透過居家風水來添好運，帶動家飾品業績成長2成；美食類則以普洱茶、養生禮盒等伴手禮買氣持續看旺，茶類更登上近期美食類熱銷冠軍。」平台盤點鼠年開運好物熱銷Top10，低調的開運法寶「內衣」榮登熱銷冠軍，內在美汰舊換新、或挑個幸運色轉好運，成為女孩們的開運秘密武器！第二名由「印章」奪下，圓章滾財、方章守財，轉運印鑑在手希望無窮！有趣的是，今年迎接生肖鼠年到，許多消費者收藏「鼠」相關商品為新年迎好運，鼠年應景卡通角色「米老鼠」周邊商品也躍上榜單成熱銷開運好物之一！

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