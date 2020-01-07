韓國瑜競選總部主委朱立倫今天輔選行程滿檔，他呼籲支持者在1月11日不管天氣如何、狀況如何，一定要出來投票，「如果沒有投票，前面的支持都是空的」。

國民黨大咖今天分進合擊，朱立倫表示，韓國瑜行程主要是去宜蘭跟基隆，馬前總統則是在新北，他則是在台北，等一下還要去台中、彰化，張善政也在台中，各地都是大家在分進合擊，希望最後能夠發揮整合戰力。

朱立倫表示，在選戰最後關頭，他呼籲國民黨支持者1月11日一定要出來投票。他強調，選民的支持很重要，但投票更重要，如果沒有投票，前面的支持都是空的，所以拜託大家1月11日不管天氣如何、狀況如何，一定要出來投票，每一票出來投，才是確確實實表達對我們的支持。

對於目前王金平被視為是藍營團結支持的最後一哩路，朱立倫指出，每一位現在都從不同角度支持我們，像王院長也在各地支持國民黨的立法委員，只要願意來幫助國民黨的立委或總統候選人，他都非常感謝。

針對韓國瑜日前看女性小腿說是否失言？朱立倫認為，兩性平權或對性別彼此尊重都很重要，但如果有時候說說小時候、開開玩笑，大家也不要太計較。他表示，成長過程當中，大家都會有些有趣的故事，把它當作笑話做一個回憶就好，不要太認真，因為「韓市長喜歡開開玩笑很正常」。

朱立倫也呼籲所有支持者在1月9日凱道造勢活動中都能夠站出來，表達團結的心、支持的心，表達對台灣必須改變、中華民國必須要站起來的決心，所有支持的好朋友1月9日晚上到凱道來一起團結勝選。

＃韓國瑜，＃朱立倫，＃國民黨，＃凱道，＃張善政，王金平，＃馬英九

(中時 )