記憶體儲存品牌Kingston金士頓今日宣布於CES 2020展出一系列適用於消費端及企業用戶需求的全方位解決方案。

今年CES期間Kingston將展示：Canvas Plus記憶卡，新一代Canvas Plus系列包含符合UHS-II規格之記憶卡產品，可提供升級速度及效能。同時，新款MobileLite Plus讀卡機將能支援此系列記憶卡，充分發揮其速度效能。NVMe PCIe Gen 4.0 M.2則是全新亮相的Kingston首款消費級Gen 4.0 固態硬碟，即將於今年上市。此外，也將展出應用於日常生活電子消費裝置內的Kingston嵌入式儲存解決方案；還有採用U.2及M.2介面之Data Center NVMe固態硬碟。 Kingston企業級固態硬碟提供可預測的低延遲性及I/O效能，符合企業級資料中心之關鍵指標，適用於內部系統升級、超大型資料中心及雲端服務供應商之高效能儲存需求。Data Center SATA固態硬碟（DC450R、DC500R）容量升級，高達7.68TB容量，符合雲端主機或資料中心的高儲存容量需求。

(中時電子報)