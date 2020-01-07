國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴也不幸殉職，總統蔡英文雖3日裁示追晉沈一鳴總長一級上將，並頒授青天白日勳章，但根據內政部的「忠烈祠入祀辦法」，沈一鳴僅能入祀台北市烈士祠，恐無法奉祀圓山國民革命忠烈祠。

內政部「忠烈祠入祀辦法」第2條明訂，殉職官兵有身先士卒衝鋒陷陣、殺敵致果建立殊勳、守土盡力忠勇特著、臨難不屈或臨陣負傷不治及其他忠烈行為足資矜式等五類事蹟者，得入祀忠烈祠，並得建立紀念碑或紀念坊。

另第6條也規定，忠烈事蹟特著及建有特殊勛績者，入祀首都忠烈祠，並得同時入祀原籍直轄市或縣（市）忠烈祠，入祀首都忠烈祠者，應經總統明令行之。

據「ETtoday」報導，國防部官員說，國軍官兵若因公亡故，忠骸可葬在國軍公墓中，若是因作戰身亡，靈位則可奉祀在地方政府所設立的忠靈堂、烈士祠等地。

(中時電子報)