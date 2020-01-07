韓國瑜呼籲候選人都應秉持「寧願乾淨輸掉選舉，也不要骯髒贏得選舉。」提醒選民「選舉越乾淨，執政越乾淨；選舉越骯髒，執政越骯髒。」（黃福其攝）

韓國瑜競選辦公室以行動劇演出「桃色風暴，抹黃小三四五」選舉奧步。（黃福其攝）

韓辦以行動劇演出「誣陷共資政治獻金，反滲透法法辦，被宣稱韓國瑜跟中國大陸有暗盤」選舉奧步。（黃福其攝）

韓辦以行動劇演出「『自導自演』假韓粉攻擊總統候選人」選舉奧步。（黃福其攝）

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室召開「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（黃福其攝）

國民黨總統候選人韓國瑜上午親自召開「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會，以反諷行動劇，提醒選民預防民進黨在選前出奧步。韓國瑜呼籲候選人都應秉持「寧願乾淨輸掉選舉，也不要骯髒贏得選舉。」並提醒選民「選舉越乾淨，執政越乾淨；選舉越骯髒，執政越骯髒。」選舉一到，很多花招、可怕的步數都會如影隨形，希望大家提高警惕，共同維護好不容易建立起的最可貴的自由民主的體系。

韓國瑜今天赴基隆與立委候選人宋瑋莉一起選前衝刺，行前先到北部競選辦公室，與總發言人王淺秋、發言人鄭照新、葉元之與何庭歡一開記者會，防選舉奧步。

記者會中，韓競辦以街訪影片的方式，呈現「民進黨會出奧步，已經是全民共識」的現狀。隨後以行動劇演出「『自導自演』假韓粉攻擊總統候選人」、「造假軟體變臉技術」、「：桃色風暴，抹黃小三四五」、「誣陷共資政治獻金，反滲透法法辦，被宣稱韓國瑜跟中國大陸有暗盤」等具代表性的奧步招術，提醒大家「不要以為不可能，只有你想不到，沒有對手做不到」，千萬不要受到奧步的影響。

反諷劇一再以韓國瑜作影射，演得「笑」果十足，韓及現場記者笑聲連連，呈現選舉難得的輕鬆面。

何庭歡表示，韓辦日前甄選民進黨奧步108招，收到投稿四千多件，韓辦挑選出了5件極具創意、很有可能發生的奧步，今天下午將公布名單。

看完行動劇，韓國瑜指出，行動劇雖然非常好笑，但心中是非常酸楚的，這應該是民主萌芽、起步的時候，要教導一般民眾注意選舉的花招，「沒想到2020年已經這麼成熟了，還在預防選舉奧步，這對台灣民主政治何嘗不是一種諷刺？」

「選舉一到，民進黨出奧步，已經幾乎是婦孺皆知，大家都知道一定會出奧步，只是搞不清楚這次要變什麼花樣」，韓國瑜舉例，前兩個月突然冒出一個共諜案，一個26歲的二百五，叫王立強在澳洲宣布拿錢支持他參選高雄市長，經查王居然是詐欺犯，還拍過沙龍照，當間諜還不會講英文，「這種不可思議設計的奧步實在對台灣民主非常大的諷刺」。

韓國瑜指出，2020年總統暨立委大選，拜託台灣民眾睜大眼睛，面對這些惡劣、抹黑、抹紅、抹黃的招術，希望聰明的台灣人民做出理智的決定。也期待競爭的政黨與政治人物可以走一條康莊大道，不要走邪門歪道，這是我們對台灣民主共同最高的價值。

律師葉慶元則強調，現在已經出現合成照片、P背，選戰最後關頭，若發現類似狀況，韓國瑜競選總部都會立即提出刑事告訴，我們絕不撤告，不因選舉結束就了事，我們絕對追究到底。

(中時 )