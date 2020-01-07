余天跟李亞萍的41歲大女兒余筱萍有「世界麻將天后」的美名，還因此登上外媒報導，如今仍單身的她，過去透露交往對象大多是年紀比她小的鮮肉帥男，昨(6日)她受訪自曝「轉性」，透露身邊現在有3位追求者，多是年紀比她大的外國中年大叔，但她似乎還是比較喜歡華人，父母暫時不知情。

余筱萍過去情路坎坷，透露擇偶條件重視外貌帥氣跟幽默，自曝和兩位《棒棒堂》成員交往過，網友起底應是小馬跟李銓。余筱萍也曾分享對男友很慷慨，曾花百萬幫對方付名車頭期款，最後卻不了了之，余天則不在意女兒是否要走入婚姻，霸氣放話說：「如果嫁不出去沒關係，老爸養妳一輩子」。

據《聯合新聞網》報導，余筱萍昨錄《小明星大跟班》時，除了透露自己剛從烏克蘭回來，體驗了幹細胞療法回春，也分享目前有3位觀察中的對象，年紀條件大轉變，多為洋大叔，但因為尚未開始交往，余筱萍還不打算報備余天，對於男方身分也不肯說太多，相當呵護還沒萌芽的戀情。

(中時電子報)