刑事局中部打擊犯罪中心為掃蕩地下匯兌，斷絕不法金流介入台灣選舉，於台中市西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓，查獲28歲的洪姓嫌犯等12人，自103年起出入金額逾新台幣數佰億元，並查扣手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個等，全案依法移送法辦。
選戰進入倒數計時！警方為嚴查境外非法資金介入選舉，全力打擊相關跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪，台中地檢署選前掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者，循線搜索台中市20個處所，發現竟藏身在西屯區市政北七路及華美西街的商業辦公大樓內。
警方說，位於華美西街的1棟舊大樓內的水房，有李姓、林姓及黃姓等3名操作成員在場作業，該水房疑似涉及賭博不法洗錢，並逮捕洪嫌等12人；共查獲手機172支、U盾914個、K寶83個、K寶點擊器5個、銀聯卡331張、電腦27組及現金新臺幣24萬元等贓證物。
警方表示，洗錢犯罪集團在大陸購買大量人頭帳戶，取得網路轉帳時認證的標配U盾，即在台灣設立水房遠端操控大陸帳戶的網路轉匯作業，涉嫌為賭博組頭、詐欺集團及地下匯兌業者，進行兩岸不法洗錢，並從中牟取非法利益。全案依涉嫌賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
(中時 )
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