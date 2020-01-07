川普高調「斬首」伊朗二把手將領蘇雷曼尼，引起中東局勢動盪，區域利益相關國家紛紛呼籲雙方克制。但一向被視為美國在中東地緣政治上最重要的盟國以色列，其總理同時也是川普鐵桿盟友的尼坦雅胡雖然先前讚揚川普此決定，但據安全內閣成員透露，他私下向國家安全內閣表示「這是美國的事」，以國千萬不能捲入這場衝突。

雖然以色列尼坦雅胡先前表態支持美國有權自主防衛，但在與安全內閣的會議表示，以色列千萬不能捲入這場衝突。

以色列一向視伊朗為國家安全主要威脅，而據路透社4日報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，刺殺蘇雷曼尼後，他已與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）討論伊朗問題，尼坦雅胡表示「反擊伊朗對區域的邪惡影響力和威脅很重要」、「一直很感激以色列堅定支持擊敗恐怖主義」。

但綜合《野獸日報》與《AXIOS》等美媒報導，據兩名參與尼坦雅胡與以色列安全內閣會談的人士說，尼坦雅胡向安全內閣表示，刺殺蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）為美國獨自所為，以色列不論在各方各面並無涉入；他並強調「這是美國的事，不是以色列的事」，以色列千萬不能捲入這場緊繃上升的衝突之中。

《AXIOS》報導指出，刺殺蘇雷曼尼後，尼坦雅胡下令內閣成員勿對外就此事公開表態，以免讓外界造成有以色列涉及此事的印象。他向參與會談的部長強調，若媒體詢問此事，他們只能表示「以色列支持美國有權自主防衛」。

此外，向安全內閣簡報的安全與情報官員也表示，在蘇雷曼尼後遇刺後，目前並未有伊朗針對以色列發起報復的及時威脅。

(中時電子報)