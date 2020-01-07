擁有清甜臉蛋與豐滿上圍的AV女優白石茉莉奈，引人注意的除了亮麗外型，還有她非常特殊的身分，她曾大方坦承是現役人妻與人母，2013年瞞著長期在美國工作的老公AV出道，因此被暱稱為「白石媽媽」，是知名度與人氣相當高的女優，然日前她卻無預警宣布「卒業」，引發大騷動，有消息指出，很可能是她的工作，被年僅國小四年級的兒子發現，情況不樂觀。

當紅AV女優瞞著老公小孩下海拍AV，一拍就是7年，事業發展相當穩定的她，日前卻突然在YouTube上宣布卒業消息，她先前接受《鏡週刊》訪問，表示老公還不知道她拍AV，但小四的兒子卻好像發現了，因為她某天在幫孩子設定手機時，赫然跳出搜尋紀錄，有著自己藝名的姓氏，但兒子並未就此事發問，白石茉莉奈雖然擔心，然卻往好處想，如果能藉此教兒子正確的性觀念，「以後如何讓女孩子舒服，溫柔的方式」，可能親子間的信任感會加強也說不定。

其實白石茉莉奈蠻著老公小孩AV出道，一直被部分人士認為是片商為炒作做出的設定，但反正結果相當好，影迷買單，她出道隔年就拿下新人獎，紅到現在，直到日前她在所屬的SOD官方YouTube頻道上樸素現身，宣布卒業消息，雖沒用「引退」二字沒把話說死，然現況卻是很久沒發片，影迷擔心也是其來有自，然消息傳出後不久，AV達人一劍浣春秋撰文澄清，白石媽媽只是要離開SOD，並非AV引退，才稍加安撫粉絲的情緒。

(中時電子報)