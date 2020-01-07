韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋昨天直指新文化基金會貼出黑韓步驟圖，用公帑培養網軍，立即被新文化基金會董事長林耀文駁斥，稱基金會臉書從來沒有那些東西，完全是造假、抹黑。王淺秋今天召開記者會回擊，批評新文化基金會切割新文化工作隊，秀出五大證據打臉，嚴正譴責林耀文公然說謊。

韓辦上午召開「新文化基金會的次元切割刀！」記者會，總發言人王淺秋指出，昨天公布的黑韓步驟圖資訊全來自公開網站，並不是情治單位或封閉群組，質問「若問心無愧，何必刪文？」如今連說謊都不打草稿，毫無是非根據，直接硬ㄠ稱沒有，揚言「歡迎法院見」。

王淺秋質疑，若如同林耀文所稱都是假的，試問公益團體的臉書貼文，為何大都是醜化敵對陣營的文章？現在攻擊政府的言論就是假新聞，攻擊韓國瑜就沒問題，實在很憂心台灣變成一言堂，這與民進黨口中抨擊的中國共產黨有何兩樣，都是言論審查。

接著一連出示五大證據打臉新文化基金會董事長林耀文，王淺秋表示，新文化工作隊的主圖、簡介、官網和聯絡資訊，全部都是新文化基金會的資訊；新文化基金會官方臉書目前並未開放，對外都是以新文化青年工作隊的臉書運作。

王淺秋說，而新文化基金會的電話號碼蠻萬用的，通用法人台灣長工會、台灣維新基金會、姚姚志工團、新文化基金會新聞組、新文化學生工作隊等組織，「這就是標準吸收學生的組織」。

王淺秋表示，新文化基金會官方刊物的版權頁，標註新文化學生工作隊，而非新文化基金會；在基金會官網，新文化研習營的主辦單位，有時是基金會，有時是工作隊，可見這兩個名稱是互為表裡。

詢及創立新文化基金會的駐日代表謝長廷昨在臉書譏諷「藍營太念我，不累嗎」，王淺秋酸回，還蠻想念謝長廷的，希望千里迢迢返國的他，能針對質疑說明，勿再說謊，更不要光速切割。

(中時 )