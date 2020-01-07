南部民俗專家廖大乙指出，蔡英文位於屏東楓港的祖墳，去年初至今已兩度整修，出現了14道蜿蜒水路。(圖/截自YouTube)

民俗專家廖大乙表爆料，蔡英文的祖墳風水經過高人指點，代表「不用選」的格局。(圖/摘自遊學太子爺臉書)

2020總統大選最後倒數，各方都卯足全力催票，希望獲得最後勝利，有民俗專家爆料，發現蔡英文總統位於屏東楓港的祖墳，從去年初至今已經兩度整修，還多了14條水道。專家認為是經過高人指點，代表「不用選」的格局。

據了解，蔡家2010年時就曾經整修祖墳，媒體報導，過去曾預言陳水扁中槍後當選的民俗專家廖大乙表示，蔡家2010年砸千萬在祖墳外興建百米護城河，讓蔡英文人氣上漲，近期又發現蔡家祖墳旁多出了14條蜿蜒水路，上面還放著小石頭，他說：「這絕非平凡排水，14彎加上小石頭有高人指點！」。

廖大乙拿出以前的照片比對指出，蔡家祖墳的水道原本設在正前方，後來填平又改到右側，水道邊堆砌的五顆小石子，代表金木水火土集中，潛藏五行的概念，應該是經過高人指點，「這樣的風水，是不用選的格局」，顯示勢在必得的決心。

至於「不用選」的格局意味著什麼？廖大乙說，讓大家去想，有智慧的人可以思考一下。對於整修祖墳一事，前往附近巡察的蔡家子孫不願多談，只強調近期有加強巡視，是怕有心人士前來破壞。針對祖墳議題，蔡英文2011年時曾回應，即便有整修祖墳，也跟總統大選無關。

(中時電子報)