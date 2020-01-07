李艷秋爆料蔡英文酸林佳龍 林佳龍回應了 11:292020/01/07 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 資深媒體人李艷秋近日在臉書接露一段，總統蔡英文在九合一敗選後，在官邸內與中研院一批院士的對話，其中提及蔡英文酸交通部長林佳龍用人不當、政績全無等。對此，林佳龍今日表示，沒印象有此事，所以不做評論。 交通部長林佳龍今日上午出席「新春記者會」時被媒體李艷秋稱，總統蔡英文在官邸內稱他用人不當、政績全無，林佳龍表示，總統府預知有此爆料，有請副秘書長打來告訴他，叫他不要信任斷章取義、扭曲的話，確實自己的印象也沒有此事，所以就不用去幫她做什麼評論。 (中時 ) #林佳龍 #蔡英文 #印象 #官邸 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 陸涉台專家： 林靜儀和蔡唱雙簧 04:092020/01/04 焦點新聞 連陳水扁都聽不下去 04:102020/01/04 時論廣場 郝龍斌六問蔡英文 籲111勿再由竊國者掏空國家 12:192020/01/04 政治 蔡畢業證書認證 彭文正再爆3大疑點 23:332020/01/04 政治 蔡賴今同框 要催出台南7成選票 01:152020/01/05 政治要聞 郝龍斌6問小英 選台灣共和國總統 01:152020/01/05 政治要聞 當選害我負債！蔡台南造勢遊覽車司機真心話 20:152020/01/05 政治 蔡英文桃園造勢 自詡護國保台第一品牌 21:082020/01/05 政治 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 生活熱門新聞 2020運勢出爐！6生肖最衰尾 - 生活 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 下體瘋狂黴菌感染！ 醫師驚覺內情不單純 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 薑發芽可吃！ 專家：但這情況恐致癌 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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