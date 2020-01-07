資深媒體人李艷秋近日在臉書接露一段，總統蔡英文在九合一敗選後，在官邸內與中研院一批院士的對話，其中提及蔡英文酸交通部長林佳龍用人不當、政績全無等。對此，林佳龍今日表示，沒印象有此事，所以不做評論。

交通部長林佳龍今日上午出席「新春記者會」時被媒體李艷秋稱，總統蔡英文在官邸內稱他用人不當、政績全無，林佳龍表示，總統府預知有此爆料，有請副秘書長打來告訴他，叫他不要信任斷章取義、扭曲的話，確實自己的印象也沒有此事，所以就不用去幫她做什麼評論。

(中時 )