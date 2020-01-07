民進黨新北市第三選區立委候選余天擔任立委期間月薪19萬，遭民眾黨立委候選人李旻蔚質疑償還貸款速度異常，余天痛批對手「抹黑」、「不學好」，李旻蔚今表示，當立委要坦誠布公，接受民眾檢驗，自己全家都在三重服務，「很納悶怎麼會一個七十幾歲的長輩這樣辱罵、指責我們。

李旻蔚今天上午與民眾黨不分區立委候選人蔡璧如、「學姐」黃瀞瑩在三重掃街拜票，與同時間在三重掃街的余天隔空較勁，針對質疑余天財務問題挨批，李旻蔚強調，余天所有財務資料都在108年10月30號廉政專刊154期裡面，上刊日期都沒有更動，非常明確，沒有抹黑。

李旻蔚說，她跟弟弟差7歲，一個弟弟被她教成老師，一個是警察，如今全家都在三重服務，她受父母31年來栽培，反而被罵不學好，覺得很納悶，「怎麼會一個七十幾歲的長輩這樣辱罵、指責我們？」

李旻蔚反問，若未來再給民進黨4年，他們還會繼續待在三重嗎？還會為地方服務嗎？還是4年後任期結束就拍拍屁股走人？希望三重鄉親給青壯世代一個機會。

(中時 )