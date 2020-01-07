台中市政府警察局第三分局正義派出所日前辦「109年加強重要節日安全維護工作」宣導活動，正義志工隊中的書法老師於派出所內現場揮毫，免費贈送春聯。（馮惠宜攝）

台中市政府警察局第三分局正義派出所日前偕所內志工，於派出所內舉辦揮毫贈送春聯，結合「109年加強重要節日安全維護工作」宣導活動，讓充滿年味的年節宣導在熱鬧有趣的氛圍中展開。

內政部警政署將於109年1月16日10時起至1月30日24時止，展開為期15天的「109年加強重要節日安全維護工作」，結合義警、民防、志工協勤民力等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」作為工作三大主軸，強化警察維護治安之意志與決心。

正義派出所為積極參與並宣導加強重要節日安全維護工作，善用臥虎藏龍、人才濟濟的志工團隊，正義志工隊中有好幾位深藏不漏的書法老師，於108年12月27日上午特別邀請張澄全、莊春燕、陳淑照與陳貞惠等4位書法老師於派出所內現場揮毫，免費贈送春聯。

只見老師們筆走龍蛇、畫沙印泥，一幅幅剛勁有力的春聯油然而生，老師們的作品各有風韻，因應鼠年現場揮就的「鼠來寶」，也讓人大呼「好可愛！」求字民眾絡繹不絕，面對民眾天馬行空的要求，老師們也從善如流，應觀眾要求即席創作。

正義所副所長李姣嬋便請書法老師寫下「舉家外出」、「波麗士大人相助」、「出門在外好放心」對聯，趁機向等候民眾宣導舉家外出住居安全維護的重要觀念，3小時的寫春聯活動民眾與員警反應熱絡，老師們寫到手軟仍是供應不求。

正義派出所所長張竣詒表示，此次農曆年節有7天連假，連假期間的治安及交通狀況對警方來說是一大挑戰，希望藉此活動將舉家外出、交通安全及犯罪預防概念向民眾宣導，除了增加年節氣氛，更有機會讓民眾瞭解相關概念，讓大家都能過個好年。

(中時 )