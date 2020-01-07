HMD Global今(7)日宣布新一代Nokia Power Earbuds真無線藍牙耳機將於1/16(四)正式在台上市。全新真無線藍牙耳機結合擁有3000mAh的可攜式充電盒，可重複充電達 30 次，總續航約可達 150 小時，電池續航力再升級，加上清晰的音質讓使用者能自在地享受音樂和進行通話，娛樂時光不間斷！

延續獲得2019德國紅點、iF設計指標雙大獎肯定的「Nokia 真無線藍牙耳機」案例，HMD Global 2020新年隆重推出新一代Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機，成為Nokia「真無線入耳式藍牙耳機」家族最新的生力軍。全新真無線超長待藍牙耳機充電一次可提供約5小時的音樂播放或通話時間；而可攜式充電盒內建高達3,000mAh，可替耳機重複充電約達 30 次，兩者搭配共可提供約 150 小時的超長續航能力。

為追求更佳的音質呈現，「Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機」採用 6 毫米石墨烯驅動單體，讓聽者感受被立體聲環抱的感動。耳機更具備 IPX7 防水防護等級，提供水下 1 米深，浸泡 30 分鐘的防水保護，可因應一般日常生活防水狀況。此款耳機亦支援藍牙 5.0，能夠輕鬆與手機完成配對；更內建一鍵啟用Google 助理，只需下達語音指令即可完成更多工作，耳機功能再進化，成為智慧生活的絕佳配件。充電盒外觀設計上，維持NOKIA 一貫北歐工藝，結合質感霧面表層，提供小巧、簡約、時尚流線的外型。

凡於1/7(二)~1/15(三)期間，於Nokia體驗櫃門市、Nokia 藍牙耳機經銷門市、 momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、東森購物、三井3C、全台世雍經銷門市等通路預購新一代Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機，即可免費獲得限量寒冬必備暖心配件—HEATED SCARF發熱圍巾。贈品顏色隨機出貨不挑色，數量有限送完為止。Nokia Power Earbuds真無線超長待藍牙耳機顏色為霧碳黑，建議售價為2,990元。

(中時電子報)