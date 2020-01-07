美系外資針對聯詠出具最新研究報告指出，看好聯詠(3034)自去年第四季起營運動能就開始回溫，2020年、2021年大陸積極擴張電視產能以及Android OEM廠商採用OLED比率上升，都將讓聯詠坐穩產業領導定位，將其目標價由240元調升到260元，重申買進評等。

美系外資表示，聯詠自去年第四季營運動能開始回溫，預計聯詠上季營收達160億元、單季淨利潤將達到20億元水準，每股獲利落在3.26元，毛利率為31.3%。

展望2020年，美系外資看好，聯詠在智慧型手機、電視出貨等動能加溫，且OLED前景看好，調升聯詠2020年、2021年每股收益7%、2%，將其目標價由240元調升到260元，重申買進評等。

美系外資表示，現階段電視庫存觸底，隨著大陸積極擴張產能以及Android OEM廠商採用OLED比率上升，OLED將扮演聯詠2020年及其之後的主要增長動力，預計OLED DDI的出貨量將增長3倍以上，占比2020年、2021年的營收貢獻將分別達11%、16%，同時，電視SoC(系統單晶片)和大型DDI業務都將看到客戶份額增長加上電視庫存正常化。

聯詠除OLED外，美系外資表示，結合指紋傳感器，顯示驅動器和觸控控制器的三合一單晶片解決方案將可以推動聯詠下一階段的增長，儘管新思(Synaptics)出售行動LCD、TDDI業務給北京清芯華創投資管理公司，目前該交易對聯詠構成潛在風險，但預計在接下來的2~3年內影響有限，主要是因為當前美中關係交易的潛在挑戰、OLED DDI是聯詠的主要增長動力，但該交易不包括新思的OLED業務，此外，聯詠未來有聯電(2303)做後盾。

(時報資訊)