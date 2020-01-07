蔡淑君(右)日前也與前林口鄉長蔡宗一(左)，陪同洪孟楷車隊掃街。(洪孟楷提供／吳亮賢新北傳真)

有「林口人的阿姨」之稱的市議員蔡淑君今（7）日上午現身文化一路跟忠孝路口，陪同第一選區立委候選人洪孟楷站街頭拜票，許多上班民眾也特別搖下車窗熱情揮手，或是以喇叭聲致意，展現蔡淑君在地的高人氣，蔡淑君表示，「林口的建設需要中央、地方一起努力，懇請鄉親支持，一起將7號洪孟楷送進國會。」

蔡淑君指出，今早除了自己跟洪孟楷站路口之外，還有許多志工熱情相挺，就是希望把孟楷推薦給大家，「大家的一個揮手、喇叭聲，都代表對我們最大的鼓勵，滿滿的感動，看到這樣，再怎樣的辛苦都過了。」

蔡淑君表示，長期以來一直為林口的地方建設努力，或許還有不足的地方，需要中央一起來打拼，「希望大家在空暇之餘，幫孟楷催催票，相較我們站在路口一直講，您們的一通電話，比我們更有效，一起將孟楷送進國會。」

洪孟楷說，平常站路口沒那麼多人揮手，今天淑君阿姨現身站台，不僅許多民眾搖下車窗大力揮手，還會按喇叭鼓勵，同時在線觀看直播的人數更達百人，超過千人按讚，可見阿姨在地方的高人氣。

對於對手自行掛上淑君阿姨招牌的行為，洪孟楷表示，今日淑君阿姨站出來公開力挺，就是象徵藍營大團結，也呼籲林口全力集中支持洪孟楷，「昨日朱立倫市長到泰山陪同掃街時，在地的17位里長及社區發展協會理事長也幾乎全員出動，看得出林口泰山已經成功整合，對於1月11日的選戰深具信心。」

(中時 )