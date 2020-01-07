國防部長嚴德發赴苗栗頭份殉職空軍少校黃聖航靈堂上香。

國防部長嚴德發率領多名國軍將領赴頭份黃聖航老家靈堂上香致意。〔謝明俊攝〕

國防部長嚴德發率領多名國軍將領赴頭份黃聖航老家靈堂上香致意。〔謝明俊攝〕

國防部長嚴德發向黃母說明發現黃聖航遺體時過程。〔謝明俊攝〕

國防部長嚴德發向黃母〔左〕及黃兄〔右〕說明國防部同意黃聖航與沈一鳴總長同祀台北內湖五指山軍人公墓。〔謝明俊攝〕

國防部長嚴德發代表致贈黃母慰問金。〔謝明俊攝〕

黃聖航追封中校的新階級章已供奉在靈堂上。〔謝明俊攝〕

國防部防嚴德發7日一早就前往苗栗頭份殉職空軍少校黃聖航老家靈堂上香致意，黃聖航的母兄先前提出願望，能讓黃聖航的靈位跟隨總長沈一鳴同祀，這項願望已獲沈一鳴的遺孀同意，嚴德發也代表國防部同意，將黃聖航的靈位入祀台北內湖五指山軍人公墓的忠靈殿，可與沈一鳴總長共祀，完成家屬的願望。

殉職的空軍少校黃聖航，被追封晉升為中校，新的中校階級章也供奉在頭份老家靈堂上，目前國防部已確定元月14日舉行聯合公祭，而黃聖航的公祭時間則訂在元月18日上時10時開始。據黃聖航的摰友苗栗縣議員徐功凡表示，空軍為了表彰黃聖航的英勇行為，公祭儀式將比照將軍層級舉行，安排空軍儀隊到場護送黃聖航的遺體。

徐功凡並透露，全國玄門總會法師日前曾與黃聖航的英靈通靈，獲得黃聖航同意決定要在元月16日下午在黃家靈堂前，替黃聖航舉行超渡法會，黃聖航英靈向法師提出願望，希望將其它一起殉職的7位長官一起進行超渡，黃聖航身後仍隨時顧念同袍長官，讓人敬佩。

國防部長嚴德發是在7日上午9時抵達頭份黃聖航老家靈堂，向黃聖航靈前上香致意，嚴德發並隨後和黃聖航胞兄及母親握手致意，說明事發當天搜救行動過程，當搜救人員發現黃聖航遺體時，雙手仍是緊抱參謀總長沈一鳴，盡忠職守，直到最後一刻，嚴德發並代表國防部致贈黃母慰問金。

由於黃聖航的母親胞兄，先前曾請徐功凡透過立委徐志榮向國防部提出願望，希望能讓黃聖航的靈骨隨沈一鳴同祀。據徐功凡表示，經國防部人員協助詢問沈一鳴的遺孀，已獲得沈一鳴遺孀的同意，讓黃聖航與沈一鳴同祀。

嚴德發也當面向黃聖航的母親、胞兄代表國防部同意，讓黃聖航的靈骨隨總長沈一鳴的靈骨，一起入祀台北內湖五指山軍人公墓忠靈殿，以慰黃聖航盡忠職守及家屬的願望。

(中時 )