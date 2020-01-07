大慶證券今（7）日公佈自結108年12月以及全年業績，12月稅前盈餘663萬元、稅後盈餘413萬元，單月每股稅後盈餘（EPS）為0.013元；累計全年稅前盈餘5,064萬元、稅後盈餘3,475萬元，累計全年EPS為0.113元

(工商 )

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