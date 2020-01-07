黑鷹直升機空難當下，救災的軍方、地方聯合體系雖出現爭議，但現場仍有不少故事令人動容，如中將曹進平自己都負傷生還，但堅決留在殘骸四散、遍地哀嚎中指揮救人；而死前一刻仍緊抱總長沈一鳴保護他的侍從官黃聖航，其忠勇軍魂更是感人，不論傷者、死者，頓時都成了救難員口中「人間煉獄」裡的天使。

CTWANT 一周一砲》還原奪命30秒 揭黑鷹墜機內幕

提起當時如何找到現場，救難人員仍記憶猶新：「我們原本在濃霧中看不清山路，直到聽見好像有人在吹哨子，才循聲前往查看，在一處山溝旁赫然發現周圍全是嚴重變形、破碎四散的殘骸，還聽到有人可能受困，發出哀號，真的很像人間煉獄！」

而搜救人員所聽到的求救哨聲，正是通信電子資訊參謀次長室中將次長曹進平所發出，「當時我們不知他是誰，他自己一身泥濘，連軍服都破了，但卻還直挺挺站著，鎮定的指引我們有人被壓、趕快救人。」

曹進平與罹難的沈一鳴，當年都是幻象戰機種子教官，在軍中素有「危機處理王」封號，曹過去在擔任新竹聯隊隊長時，飛行員每遇狀況，都是曹親自坐鎮管制室指揮，戰機才能平安回地面。而他如今在現場充分發揮臨危不亂的軍人本色，憑藉著專業拼命指揮，有搜救人員要拿擔架抬他，曹還搖手拒絕：「我還可以走，他們（其他傷者）受傷才需要擔架，快去！」

侍從官黃聖航到死都盡忠職守，用肉身保護參謀總長沈一鳴，2人相擁而亡。（圖／讀者提供）

而少校侍從官黃聖航，救難人員發現他遺體時，雙手仍緊緊環抱長官沈一鳴，以肉身保護總長。黃的親屬事後表示，雖以他「完成任務」為榮，但仍希望黃的骨灰能與總長長眠在同一個墓園，而軍方也順應此要求，將視沈一鳴夫人決定好安葬地點後，再將黃聖航安葬到同處墓園。

據悉，黃聖航本在軍中被視為「明日之星」，因表現優異被沈一鳴欽點為侍從官，黃的哥哥含淚告訴本刊：「我們元旦才通電話，媽也在等他回家。但我想說，聖航，你永遠在哥哥心中，永遠是我的榮譽！」兄弟情深讓人動容，黃兄另也透露，弟弟原已訂農曆年後完婚，黃家為此還正在整修新房，如今卻天人永隔。

(中時電子報)