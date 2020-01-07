美國地質調查所（US Geological Survey）今天表示，波多黎各發生規模5.8地震，造成房屋倒塌、停電、土石流，並有一處熱門觀光景點的奇岩拱門坍塌，但未傳出傷亡。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，地震發生在當地時間今天早上6時32分（台灣時間6日晚上6時32分），震源深度6公里。

地震過後，當局並未發布海嘯警戒，也未傳出人員傷亡。

不過，還是傳出建築物嚴重毀損、土石流，並有約25萬客戶無電可用。

社群媒體上貼出的災後照片顯示，房屋倒塌造成地基露出，汽車遭建築物壓毀。

當中有張照片是南部小鎮瓜亞尼拉（Guayanilla）附近旅遊勝地旁達文他納（Punta Ventana）石拱門坍塌落入海中。

當地人士向「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）表示，旁達文他納是「瓜亞尼拉最熱門旅遊景點之一」。

瓜亞尼拉議會媒體官員羅培茲（Glidden Lopez）臉書貼文說：「旁達文他納已倒塌，今天我們的地標只成追憶。」

瓜亞尼拉地方首長尤丹（Nelson Torres Yordan）證實旁達文他納遭地震震毀。

波多黎各自去年12月28日以來遭遇一連串地震，其中以今天這起規模最大，隨後還發生8次餘震。

(中央社)