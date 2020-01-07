從閱讀看趨勢，書籍增廣見聞！網路書店TAAZE讀冊生活近日票選，邀請會員上網推薦書籍給20位海內外政治人物候選人，其中總統候選人韓國瑜受封20位政治人物投票人氣第一名，尤其有200多位網友大推「為什麼愛說謊」一書給韓國瑜閱讀。另外人氣指數第二名一共有三位，分別為宋楚瑜、郭台銘與林鄭月娥。

TAAZE讀冊生活製作此活動初衷為提供民眾一個傳遞建議與想法的管道，希望透過書籍的傳遞，讓無法輕易闡述之知識或觀念，正確地提供政治人物。活動推出後會員們的迴響超乎想像，書名成為網友另類表達心聲的管道。

網路書店TAAZE讀冊生活近日票選，邀請會員上網推薦書籍給20位海內外政治人物候選人。（TAAZE讀冊生活 提供）

有別於TAAZE讀冊生活線上票選活動中人氣最高的韓國瑜，在TAAZE讀冊生活臉書粉絲專頁最受熱烈討論的反而是同為總統候選人的宋楚瑜，宋楚瑜目前被推薦之Top1書籍為《人生需要經營，也要適度放過自己》，Top2是《作伙走台步：疼入心肝的24堂台語課》，Top3則是《伴我長大－我永遠的好朋友》。網友表示宋楚瑜被推薦的書都太經典了，有網友就說：「宋楚瑜的都好地獄」、「宋楚瑜伴我長大」，還有人說：「請放過宋主席!!!」。

網路書店TAAZE讀冊生活近日票選，邀請會員上網推薦書籍給20位海內外政治人物候選人。（TAAZE讀冊生活 提供）

其他國內政治人物的被推薦書籍也都深具話題性，分別有蔡英文被推薦閱讀《尤達大師神秘檔案》；朱立倫被推薦《擺脫邊緣人生》；賴清德應該讀《角落小夥伴》；吳敦義要看《遇上中華白海豚》；郭台銘則是《神啊!教我把兩個聖筊問出三個聖筊》；柯文哲被暗喻推薦《好好說話》；呱吉的是《沒事沒事，太認真就輸了》；黃國昌則為馮光遠的《阿伯起來了》一書；蔣萬安被推《危難求生》，以及范雲應看《身分逆轉》。國外則有俄國總統普丁被推薦《愛上兄弟》；美國總統川普的《向高牆說不》。

菲律賓總統杜特蒂應該看《毒家企業》；北韓最高領導人金正恩則是《Oh My God!我瘦了50公斤》；英國首相強森《英國下一步》，以及德國首相梅克爾《剩下的人生都是休假》。

針對網友票選，TAAZE讀冊生活表示若網友反應熱烈，將考量於活動結束後進行人氣統計，贈書予人氣指數前幾名之政治人物，將民眾的心意傳遞出去。

(中時電子報)