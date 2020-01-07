余天稱國民黨執政爭不到經費 她反酸：為什麼人家爭得到 11:352020/01/07 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨新北市第三選區立委候選人李旻蔚今天上午與民眾黨不分區立委候選人蔡璧如、「學姐」黃瀞瑩等人在三重掃街拜票。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨第三選區立委候選人余天日前在電視政見會自白，過去立委任內對三重沒有建設，是因為國民黨執政、爭取不到經費，同選區的民眾黨力舞候選人李旻蔚今表示，當時民進黨立委林淑芬爭取到三重重陽國小PU跑道經費，「為什麼人家爭取得到，他就爭取不到？」 李旻蔚表示，2007年確實是國民黨執政，當時林淑芬跟余天是溪北地區唯二席民進黨立委，林淑芬是三重人，後來嫁去蘆洲，知道民眾需要什麼、三重孩子需要什麼，余天說因為執政黨而爭取不到建設，她認為是在推拖，現在政府一定以民意為基礎和依歸。 (中時 ) #三重 #余天 #民進黨 #立委 #林淑芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 用選票制裁國安監看、警察恫嚇 04:102020/01/04 時論廣場 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 首播「知識經濟藍」挺韓影片 韓國瑜秀台中造勢照片感謝韓粉不離不棄 21:512020/01/04 政治 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 上萬條「一國兩制」布條誰做的？民進黨雲縣黨部未回應 11:312020/01/06 政治 胡幼偉：防太陽花再起 綠席次需壓到最低 12:102020/01/06 政治 余天認對三重無建設怪藍營 柯文哲：懶惰牽拖 14:272020/01/06 政治 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 政治熱門新聞 影／誰說年輕人不挺韓 大學生：我支持韓國瑜！ - 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 - 政治 總統大選章魚哥？這現象讓網驚覺可能的結局 - 政治 恐怖！胡幼偉：民進黨將露出凶狠面目 - 政治 獨家》慶富疑雲 傳林文淵威脅高銀：提告就辭獨董 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。