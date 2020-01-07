民進黨第三選區立委候選人余天日前在電視政見會自白，過去立委任內對三重沒有建設，是因為國民黨執政、爭取不到經費，同選區的民眾黨力舞候選人李旻蔚今表示，當時民進黨立委林淑芬爭取到三重重陽國小PU跑道經費，「為什麼人家爭取得到，他就爭取不到？」

李旻蔚表示，2007年確實是國民黨執政，當時林淑芬跟余天是溪北地區唯二席民進黨立委，林淑芬是三重人，後來嫁去蘆洲，知道民眾需要什麼、三重孩子需要什麼，余天說因為執政黨而爭取不到建設，她認為是在推拖，現在政府一定以民意為基礎和依歸。

(中時 )