環團強調，空汙治理需要多管齊下，台中更應做好節電、抑制工業用電成長、加速綠電建置，落實「市長換人 空氣換新」的競選承諾。（盧金足攝）

台中市已連續五天空汙，全市陷入霧城，爭好氣聯盟等公民團體7日到台中市府前抗議，怒批市府緊急應變作為不及格，簡直是「佛系應變」，要求市長盧秀燕在強力監督中火減煤之外，也要針對其他汙染源拿出對策，市府表示，自1月3日至6日通知全市工廠降載115家次，感謝環團對空汙的關心與鞭策，市府面對問題不逃避，針對三大汙染源將對症下藥，加速解決。

環團強調，空汙治理需要多管齊下，且在中火減煤四成下，台中更應做好節電、抑制工業用電成長、加速綠電建置，落實「市長換人 空氣換新」的競選承諾。

爭好氣聯盟發起人許心欣抨擊，霾害嚴重，顯示在擴散不良時，汙染排放量超過城市的涵容能力，這次連霾數日凸顯市府緊急應變完全不及格，空汙警報晚了一天才發布，而且沒有提早要求大汙染源減排應變，讓前30大汙染源「自主」減量，質疑發揮的效果杯水車薪。

「地方佛系應變，中央置身事外擺爛！」許心欣痛批，灑水掃街、加強路檢烏賊車等複製貼上的措施，像是有做就好，不問效果的例行公事，整體來說，簡直是「佛系應變」，市長坐鎮應變中心卻無有效對策，官員只要推說氣候因素，就能兩手一攤、坐等風來，罔顧市民呼吸健康。

「空氣沒顧好，市長會跌倒！」台灣生態學會前理事長楊國禎表示，目前氣象預報的系統能夠很準確預測空汙累積的時間與狀況，元旦以來的空汙並未在有效的減排下減輕，盧秀燕以「市長換人，空氣換新」上台，卻只用環團引起注意的「中火」當幌子，對中部地區最主要空汙來源的減量卻毫無作為。

對環團的抗議，市府表示，盧秀燕上任後，針對汙染源祭鐵腕加重處分，除重罰中火上億元，廢止兩張許可證展決心，也鎖定中龍、台肥、正隆、豐興等大型汙染源勤查重罰，累積處分314多萬元。

市府強調，盧秀燕以空汙防治為第一要務，上任後成立專案小組，鎖定台中港區內汙染源及后里區大型汙染加強稽查，除中火以外，也針對中龍、台肥台中廠、正隆及豐興等大型固定汙染源，進行專案稽查，透過溝通協商的方式，讓業者主動更新環保設施，例如中龍公司自產焦爐氣（燃氣）加強脫硫淨化，減少硫氧化物的排放量。

針對交通運輸的移動汙染源，環保局指出，加強建置低碳交通運輸，全國首創淘汰一、二期老舊四行程機車換購六期機車或換購電動機車補助，電動公車數量由2018年145輛成長至2019年截至11月182輛，電動機車2018年2萬3060輛成長至2019年9月底3萬4653輛，市府感謝環團對空汙的關心與鞭策，面對問題不逃避。

(中時 )