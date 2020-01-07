去年台東地檢署偵破蘭嶼外海1500公斤毒品走私案，前蘭嶼分駐所長李哲銘也涉案其中，遭判6年6個月，涉嫌協助運毒的海釣船長鄭程維也遭判5年4個月，核心人物張瑞華判刑最重，遭重判7年4個月。

另外負責聯絡接洽的張品祥、李昆懋、謝承澔及劉又綜等共犯，則是遭判5年4個月到6年6個月不等徒刑，全案仍可上訴，但台東地檢署主任檢察官則表示，判決結果與檢方預期有落差，將提起上訴。

台東地檢署及海巡單位5月在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲2漁船走私1457.36公斤安非他命及Ｋ他命，這些毒品數量龐大估計可供650萬人使用。

其中最受人注目的竟是前前蘭嶼分駐所長李哲銘也涉入其中，案發當時就離奇失蹤，連續曠職4日遭台東縣警局火速免職，最後在屏東遭警方逮捕。

近日台東地方法院對此案宣判，李哲銘遭判有其徒刑6年6個月，負責接運的海釣船船長鄭程維則遭判5年4個月，負責前往柬埔寨運毒的張瑞華則被判7年4個月。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )