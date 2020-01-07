大學課室教學，和你想的不一樣！教育部為了推動教學創新，自2017年起推行「大專校院教學實踐研究計畫」有成，今天在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦主題展，要扭轉大學重研究、輕教學的刻板印象。

教育部首度於高等教育領域不分科系領域全面推動教學實踐研究，台灣不僅是亞洲第一個前瞻性的首次補助個別教師全面推動教學實踐研究的國家，亦是全球少數每年推動上千件計畫將「以研究為基礎」之教學落實於大學課程的國家。

在今天主題展開幕典禮中，教育部次長劉孟奇表示，過去大學被質疑重研究、輕教學，會造成這種現象，因為有一些直接的誘因吸引老師去做研究，譬如他們可以拿到研究計畫、獎勵，研究成果並可以拿來升等。

劉孟奇說，教育部推動教學實踐研究計畫，要讓教學受到重視，並讓在教學研究表現出色的老師，也可藉此升等。譬如，就有老師將會計學和手遊結合，學生為了玩遊戲，更願意來上課，到課率因此提升10％以上。

這次成果展共邀請到23件計畫參與展出，分別以「創新教具」、「課程成果」、「學生作品」及「教學紀錄」四大主題進行展區規畫。

現場展出作品有：App開發教具、建立有機分子的三度空間立體化學概念、App建築速寫、學生實際與竹工藝師們接觸後寫下的行銷故事等。

現場也邀請4位老師，分別從人文、通識、醫護與商管領域進行教學實踐研究案例分享，包含成大建築學系教授張珩授「建構桃花源-永續環境設計之實踐」、長庚科大護理學系副教授蔣宜倩「應用跨領域合作基礎之系統化教學模式於護理創新課程計畫」、北醫大學通識教育中心副教授邱佳慧「科技教學工具導入醫學校院服務學習課程之教學運用與成效分析」，以及勤益科大企業管理系教授鄧美貞「菜市場經濟學_賣桔者言」等主題。

(中時 )