高通車聯網領域再布新局，今日在2020年度消費性電子展(CES)宣布，推出汽車產品組合中最新平台Snapdragon Ride，支持自動駕駛系統的三個產業領域，預計搭載Snapdragon Ride的車輛將在2023年量產。

高通表示，其平台內包括Snapdragon Ride Safety系統單晶片(SoC)，Snapdragon Ride安全加速器和Snapdragon Ride自動疊層，Snapdragon Ride利用其高性能、高效能硬體、產業領先的人工智慧技術，以及開創性的自動駕駛疊層以解決自動駕駛和先進駕駛輔助系統(ADAS)的複雜性，提供全面、高成本效益和高能源效率的系統解決方案。Snapdragon Ride系統單晶片、加速器和自動駕駛疊層的獨特組合為汽車製造商提供了可擴展的解決方案，支持自動駕駛系統的三個產業領域，即用於車輛的L1/L2主動安全先進駕駛輔助系統，包括自動緊急剎車、交通標誌識別和車道保持輔助功能；L2+便利型先進駕駛輔助系統，適用自動高速公路駕駛、自動停車於在走走停停的城市駕駛；以及L4/L5全自動駕駛，用於城市自動駕駛、無人計程車和無人機器人物流。

高通表示，基於Snapdragon汽車系統單晶片和加速器系列的Snapdragon Ride平台基於可擴展和模組化的異構高性能多核CPU，高能效人工智慧和電腦視覺引擎與業界領先的GPU。結合系統單晶片和加速器的平台可以根據各市場劃分需要使用，提供業界領先的熱效率，從用於L1/L2應用的每秒30兆次(TOPS)運算表現，到用於L4/L5駕駛所需的130W以上的700兆次(TOPS)運算表現。

高通Snapdragon Ride預計將於2020年上半年可提供汽車製造商和一級供應商進行預開發，預計搭載Snapdragon Ride的車輛將在2023年量產。

高通整合式車用平台提升公司在車聯網、車載資訊娛樂系統、以及車內互聯領域的領導地位，訂單總值超過70億美元，高通已贏得全球25家汽車製造商中19家的車載資訊娛樂與數位座艙系統平台訂單，目前全球所有主要汽車製造商都使用高通在車聯網、車載資訊娛樂系統和連接方面廣泛的汽車解決方案組合。

(時報資訊)