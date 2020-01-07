競選活動期間候選人到處懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物，公寓大廈建築物是很重要的場所，甚至一些集合住宅社區也未倖免，引起一些住戶間的糾紛事件，景文物業管理機構董事長郭紀子直言，其實競選廣告住戶可依據《公寓大廈管理條例》相關規定予以拒絕。

問：如何拒絕競選公寓大廈建築物競選廣告物?

答：候選人利用社區外牆、屋頂等共用部分設置競選廣告物，很容易引起住戶的不同意見甚至糾紛，其中最常因為住戶政治傾向不同的因素而引發。競選廣告除應由當地政府依廣告物管理辦法、廢棄物清理法、建築法、消防法、道路交通管理處罰條例、公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法等相關規定處理，住戶也可以依據《公寓大廈管理條例》相關規定予以拒絕。

問：候選人比拚已到最後肉搏戰，進入社區拉票技巧?

答：社區辦理活動，常常要為節目安排傷腦筋，候選人若能以生動有趣、敬老親子等有利於社區建設的創意節目表演方式參與，會更仍容易吸引住戶同樂，氣氛溫馨，效果會更好。年輕候選人可以走跟小朋友的路線，年紀稍長的候選人可以走社區長者的路線，透過更多不同的有創意的方式，爭取參與的機會，讓住戶接受並喜歡。

問：公寓大廈競選廣告物的懸掛或豎立注意事項?

答：設置競選廣告物，應依法令規定並經區分所有權人會議決議，若有違反，管理負責人或管理委員會應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機關依第49 條第1 項規定處理，並應回復原狀。

另外，不可以干擾住戶安寧、安全及衛生，特別是不能封閉或堵塞緊急進口或妨害法定避難器具的使用而影響公共安全。競選廣告物應在投票後即時清除，也不可以任意棄置垃圾、排放污染物、或發生喧囂、振動及其他與此相類的行為。

郭紀子說，《公寓大廈管理條例》在台灣已經施行近25年，所衍生的各種制度性安排，已經在相當程度上影響了民眾在社區的意識型態與行為選擇，一個個公寓大廈的管理委員會組成了最直接、最有效、最普遍的社會基層組織，把握著不同公寓大廈裡的權力、意識型態與社區文化是需要特別重視的地方。

(時報資訊)