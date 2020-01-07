美國網約車平台優步公司（Uber Technologies Inc）和南韓現代汽車周二宣布，兩家公司將聯手開發電動空中計程車，加入飛行車的產業競賽。

現代將在消費電子展（Consumer Electronics Show,CES）發表與優步共同開發的電動飛行器概念機，除了駕駛之外，最多可再承載4名乘客，飛行距離可達100公里。在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展，今年將於1月7日周二開幕，展期到1月10日。

優步此前曾表示將於2020年展開城市航班的試點計畫，並於2023年投入商用。這項計畫的合作夥伴，亦包括波音子公司歐羅拉飛行科學公司（Aurora Flight Sciences），而現代汽車是該計畫第一家與優步結盟的汽車製造商。

現化汽車資深副總暨城市空中交通部門（Urban Air Mobility Division）主管Shin Jai-won表示，生產和經營城市空中交通（UAM）車輛的總成本應該低到讓每個人都能享有飛行的自由。現代汽車去年宣布，到2025年將砸下1.8兆韓元（15億美元）投資UAM事業。

(時報資訊)