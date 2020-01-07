大立光(3008)即將在1月9日舉行法說會，日系外資趕在法說會前發布最新報告，不同於美系外資的保守，日系外資報告重申大立光「買進」評等，目標價維持上看5520元，大立光今天無畏台股重挫，盤中股價擺脫前兩個交易日弱勢，力守平盤之上。

儘管受到智慧型手機客戶拉貨高峰已過影響，大立光去年12月合併營收為50.99億元，月減23.38%，年增58.04%，終止連4個月創下單月歷史新高，且為去年6月以後單月低點，但去年第4季合併營收為183.79億元，僅季減0.56%，創下單季歷史次高，表現依舊亮眼，累計108年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，首度突破600億元大關，創下歷年新高。

趕在大立光1月9日法說會前，美系及日系外資陸續出具最新報告，不過看法卻呈現兩極，日系外資表示，受惠於多鏡頭滲透率提升及智慧型手機相機包括：高畫素、廣角鏡頭、大光圈、微型設計、7P及8P鏡頭、潛望式鏡頭等規格持續升級趨勢，大立光2019年到2021年營收及獲利可望強勁成長，預估今明年獲利將分別成長17%至21%，重申「買進」評等，目標價維持上看5520元。

不過美系外資卻有不同看法，美系外資在大立光公布去年12月營收後發布最新報告表示，智慧型手機鏡頭產業正日趨成熟，眾多供應商、新進入者和二線廠商都在追趕技術，隨著智慧型手機相機設計變化和競爭加劇，以及大立光業務主攻智慧型手機塑膠鏡片，公司將面臨競爭壓力，可能導致長期成長放緩，因此重申大立光「賣出」評等，目標價下看3190元。

(時報資訊)