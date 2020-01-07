蝦皮購物「儲備幹部計畫」第二屆正式開跑，百萬年薪、跨部門及跨國輪調、高階主管直接指導三大福利，讓首屆計劃吸引超過2,000位求職者參與。為培育更多菁英，今年的儲備幹部增額錄取總計8名，舉辦大型「商業社交大會」(Networking Event) 讓應試者與高階主管面對面交流，並藉由「分組個案研討」瞄準最具團隊協作力的「Team Player」。報名即日起至1月31日，應屆畢業生或二年以內工作經驗者皆可報名。

蝦皮購物服務領域持續創新突破，背後象徵龐大的團隊凝聚力。2020年第二屆「儲備幹部計畫」開跑，除了看重應試者「邏輯思辨、領導決策、正向積極」三大能力，透過筆試口試和分組案例層層篩選出頂尖的個人特質，更著重「團隊協作力」尋找「非獨幹型」菁英。「商業社交大會」(Networking Event) 讓應試者與高層主管當面交流，在其中展現人際互動、交流協作能力；而「分組個案研討」中提攜夥伴、凝聚團隊共同進步的應試者更能拔得頭籌。

蝦皮購物人力資源主管莊雅勛表示，蝦皮購物儲備幹部計劃邁入第二屆，希望能夠徵選到符合蝦皮精神的人才。不只注重個人能力，更看重應試者的性格特質和團隊凝聚力，並非典型菁英或電商背景才能被選中，以去年最終入選者為例，有理工跨界背景、也有非海外留學人才，能夠引領團隊前進的『Team Player』才最符合蝦皮購物精神。

第二屆「蝦皮購物儲備幹部計畫」為期2年並增設錄取名額共8名，每位儲備幹部將經過4次每6個月的輪調職務，在品類管理、行銷、數據分析、營運管理等部門及新加坡總部進行輪調，儲備幹部們將接受無數的嚴格挑戰，高階主管扮演導師，並共同推動重要專案，在實作中累積快速成長為經理人的能力。

(時報資訊)