39歲林小姐身兼家庭與工作責任，是名符其實的「斜槓媽媽」，現為公關行銷公司的中階主管，常常需要加班和應酬，回家還得顧小孩，簡直壓力纏身，常常陷入事業家庭兩頭燒的窘境。

因為工作壓力大，一年前開始，月經時來時不來，到最近三個月，月經更是完全沒有來，原以為又再次懷孕或只是一時經期不順，但隨著時間過去，月經毫不見蹤跡，脾氣還越來越暴躁，更出現頻尿、健忘等症狀，只好求診婦產科，經抽血檢查確診為早發性卵巢衰竭，也就是提早邁入更年期。

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪醫師表示，會出現卵巢早衰大多與遺傳、患有免疫疾病、環境汙染以及壓力有關，隨著現代人壓力越來越大，以及環境賀爾蒙的影響，這一兩年來，門診因卵巢早衰而求診的病人已上升2-3成。

一般婦女停經歲數平均在48-52歲，若卵巢提早衰退，卵巢將停止排卵，造成不孕；而雌激素急速下降，會出現荷爾蒙缺乏的更年期症狀。

已生育的婦女也別以為卵巢早衰沒關係，若不治療人生有近一半時間在過停經缺乏賀爾蒙的日子；且卵巢早衰後，因雌激素提早減少，使得骨質退化的時間變早，老年後骨質疏鬆的情況會更嚴重。

長遠來看，卵巢早衰患者比一般婦女提早了10年左右的老化，將嚴重影響心血管、生殖泌尿、骨質疏鬆、新陳代謝異常以及早發性失智症。張宇琪建議，出現卵巢早衰還是盡早就醫，治療卵巢早衰，以補充生物等同性荷爾蒙為主，而非使用合成的賀爾蒙，依照每個病人狀況不同，醫師會進行個人化劑量調配，約三個月回診一次調整用藥，更年期的不適通常在補充之後都可以有明顯改善。

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(中時電子報)